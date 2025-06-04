Российскую школьницу ужалил за палец скорпион

В Петербурге 13-летнюю школьницу ужалил за палец скорпион в квартире

В Санкт-Петербурге 13-летнюю школьницу ужалил за палец скорпион в квартире на Кронверкском проспекте. Об этом стало известно 78.ru.

По данным издания, юную россиянку доставили в больницу в среднем состоянии с подозрением на токсический эффект от яда.

Как хищное паукообразное оказалось в жилище, предстоит выяснить сотрудникам правоохранительных органов.

До этого сообщалось, что в подмосковном Домодедово четырехлетнего ребенка экстренно доставили в больницу после укуса ядовитой змеи.

Еще раньше 12-летняя школьница попала в медицинское учреждение после укуса гадюки под Москвой.