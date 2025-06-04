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04:11, 4 июня 2025Бывший СССР

Санду заподозрили в желании бросить Молдавию ради должности в Европе

Депутат Цырдя: Санду бросил Молдавию ради должности в Европе
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Майя Санду

Майя Санду . Фото: Eugen Kotenko / Globallookpress.com

Депутат парламента Молдавии от Соцпартии Богдан Цырдя заподозрил президента Майю Санду в желании бросить страну ради должности в Европе или в международной организации. Его слова приводит РИА Новости.

«Я глубоко убежден, что Санду разрушает Молдавию, поскольку ее ожидает карьера за пределами республики», — сказал парламентарий.

Цырдя допустил, что политик получит должность во Всемирном банке, где она уже работала, или же займет место европейского комиссара или секретаря Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Депутат также заявил, что Санду является сотрудником фонда Джорджа Сороса, где продвигала ключевые решения, влияющие на менталитет молдавского общества. В частности, он обвинил ее в выдавливании русского языка из образовательной программы.

Аналогичную позицию ранее высказал заместитель директора института стран СНГ Владимир Жарихин. По его словам, Санду, возможно, надеется получить пост в институтах Евросоюза, потому и продвигает европовестку.

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