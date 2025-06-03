Политолог Жарихин: Продвигая европейскую повестку, Санду надеется на пост в ЕС

Президент Молдавии Майя Санду, возможно, надеется получить пост в институтах Евросоюза, потому и продвигает европовестку, заявил заместитель директора института стран СНГ Владимир Жарихин. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, Санду видит моду на привлечение туда представителей «малых стран». По мнению политолога, для этого ей необходимо присоединить страну к Румынии или к ЕС, игнорируя настроения большинства молдаван.

«Может быть, надеется получить там какой-нибудь пост. Но для этого... ей надо присоединить Молдавию к Румынии или вступить в Евросоюз в качестве Молдавии», — объяснил эксперт.

Ранее доцент кафедры политической философии и геополитики в университете в Беллуно (Италия) Лоренцо Пачини заявил, что на Западе возмутились действиями президента Санду, обвинив ее в совершении действий, которые разделяют молдавское общество.