Итальянский ученый Почини: Санду разделяет молдавское общество

На Западе возмутились действиями президента Молдовы Майя Санду, обвинив ее в совершении действий, которые разделяют молдавское общество. Соответствующее мнение выразил доцент кафедры политической философии и геополитики в университете в Беллуно (Италия) Лоренцо Пачини статье, опубликованной в журнале Strategic Culture.

Итальянский ученый отметил, что Санду, которую некоторые называют «молдавским Зеленским», заняла более жесткую и провокационную позицию в отношении восточного региона страны. Это, по мнению Почини, подогревает внутреннюю напряженность и разделяет молдавское общество. «В частности, общины Гагаузии и Тараклии демонстрируют растущее стремление к отделению, в то время как недовольство растет среди русскоязычных молдаван», — написал эксперт.

Ранее в Кишиневе продлили арест главе Гагаузии Евгении Гуцул. В связи с ее арестом рассматривается возможность отстранения Гуцул от должности главы автономного территориального образования.