Microsoft запретили навязывать браузер Edge

Microsoft не будет активно рекламировать браузер Edge пользователям из Европы

Корпорация Microsoft больше не будет активно предлагать европейским пользователям свой браузер Edge. Об этом сообщает издание Windows Central.

По словам специалистов, американский IT-гигант подчинился требованиям европейского Закона о цифровых рынках (DMA). Пользователи обновленных версий операционных систем (ОС) Windows 10 и 11 в странах Евросоюза (ЕС) больше не будут получать сообщения с предложением установить Edge в качестве браузера по умолчанию.

В Microsoft объяснили, что в браузере Edge будет появляться всплывающее окно с предложением установить его в качестве основной программы. Однако только при запуске приложения пользователем. Журналисты объяснили, что такие же окна обычно открываются и при запуске других браузеров, производители которых пытаются навязать свои услуги — это не запрещено.

В материале говорится, что при назначении стороннего браузера главной программой-обозревателем в интернете все ссылки будут открываться только в выбранном приложении. Ранее пользователи жаловались, что многие системные ссылки Windows открывались только в Edge.

В заключение журналисты заметили, что Microsoft будет продолжать агрессивно рекламировать свои продукты на других рынках. «В настоящее время Windows периодически выводит уведомление с просьбой установить Edge в качестве браузера по умолчанию, даже если Edge не запущен», — подытожили они.

В конце апреля Microsoft добавила сервис искусственного интеллекта (ИИ) Copilot в браузер Edge. Программа для навигации в интернете получила специальную вкладку для ИИ-помощника.