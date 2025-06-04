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09:05, 4 июня 2025Наука и техника

Microsoft запретили навязывать браузер Edge

Microsoft не будет активно рекламировать браузер Edge пользователям из Европы
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Unsplash

Корпорация Microsoft больше не будет активно предлагать европейским пользователям свой браузер Edge. Об этом сообщает издание Windows Central.

По словам специалистов, американский IT-гигант подчинился требованиям европейского Закона о цифровых рынках (DMA). Пользователи обновленных версий операционных систем (ОС) Windows 10 и 11 в странах Евросоюза (ЕС) больше не будут получать сообщения с предложением установить Edge в качестве браузера по умолчанию.

В Microsoft объяснили, что в браузере Edge будет появляться всплывающее окно с предложением установить его в качестве основной программы. Однако только при запуске приложения пользователем. Журналисты объяснили, что такие же окна обычно открываются и при запуске других браузеров, производители которых пытаются навязать свои услуги — это не запрещено.

В материале говорится, что при назначении стороннего браузера главной программой-обозревателем в интернете все ссылки будут открываться только в выбранном приложении. Ранее пользователи жаловались, что многие системные ссылки Windows открывались только в Edge.

В заключение журналисты заметили, что Microsoft будет продолжать агрессивно рекламировать свои продукты на других рынках. «В настоящее время Windows периодически выводит уведомление с просьбой установить Edge в качестве браузера по умолчанию, даже если Edge не запущен», — подытожили они.

В конце апреля Microsoft добавила сервис искусственного интеллекта (ИИ) Copilot в браузер Edge. Программа для навигации в интернете получила специальную вкладку для ИИ-помощника.

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