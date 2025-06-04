Apple пострадала из-за торговой войны между США и Китаем

FT: Китай отложил запуск ИИ Apple из-за напряжения между Вашингтоном и Пекином

Корпорация Apple пострадала из-за роста напряженности между США и Китаем. Об этом сообщает Financial Times (FT).

Обозреватели газеты напомнили, что Apple уже много месяцев пытается получить разрешение на запуск в Китае нейросети Apple Intelligence. По информации FT, китайские власти намеренно затягивают процесс одобрения технологии из-за обострения отношений между Вашингтоном и Пекином и торговой войны между двумя державами.

«Технологическое партнерство стало очередной жертвой торговой войны Дональда Трампа», — заметили эксперты издания Цзыцзин Ву, Ченг Ленг и Майкл Эктон. По их информации, для запуска нейросети Apple договорилась о партнерстве с местной компанией Alibaba и подала все необходимые документы в Администрацию киберпространства Китая. Однако из-за агрессивной политики президента США Трампа одобрение заявки Apple намеренно затягивают. Об этом рассказали два источника, знакомые с ситуацией.

По прогнозу специалистов FT, запуск Apple Intelligence отложили на неопределенный срок — видимо, пока отношения между США и Китаем не нормализуются. В том числе из-за этого смартфоны Apple уступают моделям конкурентов на китайском рынке.

Ранее специалисты International Data Corporation (IDC) предсказали Apple сложные времена в Китае. По прогнозу экспертов, продажи iPhone в стране в 2025 году снова упадут.