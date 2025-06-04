Страны ЕС нашли новый источник денег на перевооружение

Politico: ЕС направит €335 млрд из фонда борьбы с COVID-19 на перевооружение

Странам Европейского союза (ЕС) разрешили использовать 335 миллиардов евро из Фонда повышения устойчивости и восстановления от последствий пандемии COVID-19 на перевооружение и оборонные расходы. Об этом сообщает Politico.

Утверждается, что Еврокомиссия (ЕК) установила срок до августа 2026 года для реализации данной программы. Доступ к деньгам из фонда получат только те страны, которые выполнят ряд требований.

В 2021 году деньги из Фонда планировалось направить на финансирование климатических программ и цифровых технологий. Газета подчеркивает, что предпочтение оборонным проектам отражает «радикальное изменение приоритетов ЕС».

Ранее послы ЕС согласовали план милитаризации Европы (SAFE), предложенный главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен, объемом 150 миллиардов евро. «Чем больше ЕС инвестирует в свои армии, тем лучше он сможет сдерживать тех, кто желает ему навредить», — сказано в публикации.