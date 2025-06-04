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19:27, 4 июня 2025Интернет и СМИ

Светлана Бондарчук призналась в любви к русской бане

Журналистка Светлана Бондарчук заявила, что любит русскую баню
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)
Светлана Бондарчук

Светлана Бондарчук. Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Известная российская модель и журналистка Светлана Бондарчук призналась, что любит русскую баню. Об этом она рассказала в интервью журналистке Саше Сулим, доступном на YouTube.

Бондарчук заявила, что ей нравится путешествовать по России. В частности, вспомнила ведущая, недавно она второй раз побывала в тундре. «Я люблю русскую баню, люблю попариться и прыгнуть в Баренцево море, на снегоходах какие-то преодоления», — отметила журналистка.

Ранее Бондарчук рассказала о сложностях развода. Она пожаловалась, что не могла разорвать отношения с бывшим супругом, российским режиссером Федором Бондарчуком, так как он стал ей родным человеком.

До этого ведущая раскрыла, как жители Латинской Америки относятся к россиянам. Она отметила, что жителям региона интересна русская культура.

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