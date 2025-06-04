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17:33, 4 июня 2025Забота о себе

Терапевт назвала главный разрушающий почки продукт

Терапевт Тен: Избыток соли приводит к образованию камней в почках
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: vi mart / Shutterstock / Fotodom

Серьезный вред почкам может нанести злоупотребление солью при гипертонии, заявила терапевт Зарема Тен. О главном разрушающем почки продукте она рассказала в беседе с NEWS.ru.

Почки, напомнила она, — это жизненно важный орган, выводящий из организма избыток натрия. «Постоянная перегрузка заставляет их работать на износ. А существующая параллельно с этим гипертония, вызванная солью, повреждает почечные сосуды и клубочки — элементы, с помощью которых почки выполняют свою фильтрационную функцию», — объяснила Тен.

Избыток соли, по словам терапевта, может провоцировать образование оксалатных камней, поскольку натрий увеличивает количество кальция в моче. Помимо этого, высокое потребление соли повышает риск развития и прогрессирования хронической болезни почек, заключила Тен.

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