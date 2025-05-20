Уролог перечислил ранние симптомы найденного у Байдена вида рака

Уролог Ахмед: Частые позывы к мочеиспусканию могут говорить о раке простаты

Уролог-хирург Хашим Ахмед перечислил ранние симптомы рака простаты после того, как это заболевание нашли у бывшего президента США Джо Байдена. Врача цитирует издание Metro.

Доктор обратил внимание на то, что о раке простаты могут говорить более частые позывы к мочеиспусканию в течение дня, напряжение или трудности с началом мочеиспускания, слабость напора мочи, трудности с остановкой при мочеиспускании или подтекание выделяемого, ощущение, что человек не может полностью опорожнить мочевой пузырь, кровь в моче и проблемы с эрекцией.

В материале уточняется, что, по словам представителей Байдена, перед диагнозом 82-летний политик жаловался на трудности с мочеиспусканием. Ахмед подчеркнул, что мужчины должны как можно скорее обращаться к терапевту, если замечают какие-либо изменения в этом процессе.

У Байдена обнаружили агрессивную форму рака простаты 16 мая. Политик прошел медицинский осмотр из-за проблем с мочеиспусканием. Врачи диагностировали онкологическое заболевание и нашли у него метастазы в кости.