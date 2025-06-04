Украина обстреляла Херсонскую область кассетными снарядами

Сальдо: ВСУ атаковали Херсонскую область кассетными снарядами и беспилотниками

Вооруженные силы Украины обстреляли Херсонскую область кассетными снарядами. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо в Telegram-канале.

В результате атаки ВСУ повреждены дома в нескольких населенных пунктах. Данные о пострадавших уточняются.

Сальдо добавил, что вместе с этим продолжается массированная атака украинских беспилотников, работают силы противовоздушной обороны.

Ранее в результате падения обломков беспилотных летательных аппаратов были повреждены новая подстанция в Геническом районе Херсонской области и подстанция в Мелитопольском районе Запорожской области. До этого ВСУ обстреляли Каховку в Херсонской области, пострадало пять человек.