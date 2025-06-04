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23:28, 4 июня 2025Бывший СССР

Украина обстреляла Херсонскую область кассетными снарядами

Сальдо: ВСУ атаковали Херсонскую область кассетными снарядами и беспилотниками
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Mykola Tymchenko / Reuters

Вооруженные силы Украины обстреляли Херсонскую область кассетными снарядами. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо в Telegram-канале.

В результате атаки ВСУ повреждены дома в нескольких населенных пунктах. Данные о пострадавших уточняются.

Сальдо добавил, что вместе с этим продолжается массированная атака украинских беспилотников, работают силы противовоздушной обороны.

Ранее в результате падения обломков беспилотных летательных аппаратов были повреждены новая подстанция в Геническом районе Херсонской области и подстанция в Мелитопольском районе Запорожской области. До этого ВСУ обстреляли Каховку в Херсонской области, пострадало пять человек.

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