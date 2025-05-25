В Херсонской области пять человек пострадали при обстрелах со стороны ВСУ

РИА Новости: ВСУ обстреляли Каховку в Херсонской области, пострадали пятеро

Пять человек пострадали в результате обстрела Вооруженными силами Украины ВСУ города Каховки Херсонской области. Об этом сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.

По его словам, за сутки украинские войска нанесли по территории региона 40 ударов.

Все пострадавшие получили ранения, подробностей об их состоянии не приводится. 24 удара ВСУ пришлось на дневное время, уточнил собеседник агентства.

Ранее стало известно о серии взрывов в подконтрольном украинским войскам Херсоне. Она прогремела в Днепровском районе города.