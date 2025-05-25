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09:56, 25 мая 2025Бывший СССР

В Херсонской области пять человек пострадали при обстрелах со стороны ВСУ

РИА Новости: ВСУ обстреляли Каховку в Херсонской области, пострадали пятеро
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)
СюжетВзрывы в Херсоне:

Фото: Andriy Andriyenko / AP

Пять человек пострадали в результате обстрела Вооруженными силами Украины ВСУ города Каховки Херсонской области. Об этом сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.

По его словам, за сутки украинские войска нанесли по территории региона 40 ударов.

Все пострадавшие получили ранения, подробностей об их состоянии не приводится. 24 удара ВСУ пришлось на дневное время, уточнил собеседник агентства.

Ранее стало известно о серии взрывов в подконтрольном украинским войскам Херсоне. Она прогремела в Днепровском районе города.

ЖЗЛ
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