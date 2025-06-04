В Чечне заявили о задержании бизнес-тренера за оскорбления чувств верующих

Дудаев: МВД Чечни проверяет Щепихина по статье об оскорблении чувств верующих

Чеченские власти заявили о задержании бизнес-тренера Арега Щепихина, которого увезли в багажнике Mercedes со спецсигналами с Ярославского вокзала в Москве. Об этом сообщил министр республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев в своем Telegram-канале.

По его словам, мужчину задержали сотрудники правоохранительных органов при взаимодействии с профильными ведомствами Москвы. МВД по Чеченской Республике с 3 июня проводит в отношении Щепихина проверку по факту публичных действий, совершенных в целях оскорбления религиозных чувств верующих, подпадающих под действие статьи 148 УК РФ.

В настоящее время с задержанным проводятся следственные действия. Решается вопрос о привлечении его к уголовной ответственности и квалификации его преступлений. Дудаев отметил, что депутаты Госдумы от Чеченской Республики передали московским правоохранителям собранную информацию о противоправной деятельности Щепихина и его посты в соцсетях.

Вечером 3 июня стало известно, что бизнес-тренера схватили неизвестные бородатые мужчины на Ярославском вокзале в Москве, провели через металлоискатели, а затем затолкали в багажник черного Mercedes со спецсигналами и номерами серии АМР. Этот же автомобиль замечали в сопровождении авто человека из окружения главы Чечни Рамзана Кадырова, Саидахмеда Эльдарбиева.