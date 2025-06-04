«Публично призывал к этническим чисткам». В Чечне заявили, что бизнес-тренер был не похищен, а задержан. И объяснили причины

Дудаев: МВД Чечни проверяет задержанного Щепихина по шести статьям УК

Министр Чеченской Республики (ЧР) по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев заявил, что бизнес-тренер Арег Щепихин, о похищении которого сообщалось 3 июня, задержан и проверяется Министерством внутренних дел (МВД) ЧР по шести статьям Уголовного кодекса (УК) РФ.

Во вторник неизвестные увезли мужчину с Ярославского вокзала в Москве на черном Mercedes со спецсигналами и номерами серии АМР. По данным источников, этот же автомобиль замечали в сопровождении машины человека из окружения главы Чечни Рамзана Кадырова. Водителя и пассажиров иномарки задержали в районе Киевского шоссе. Они назвали себя сотрудниками Росгвардии и предъявили соответствующие документы. Того россиянина в авто не оказалось.

Дудаев сообщил о проверке МВД Чечни в отношении Щепихина

Дудаев написал, что МВД по ЧР с 3 июня проводит проверку в отношении Щепихина по факту публичных действий, совершенных в целях оскорбления религиозных чувств верующих (статья 148 УК РФ) и действий, направленных на унижение достоинства группы лиц по признакам принадлежности к национальности и религии.

Преступник Арег Щепихин, который открыто, публично и неоднократно призывал к этническим чисткам и нацизму, оскорблял религию и Бога, а также высказывал явно экстремистские взгляды и заявлял о намерении изнасиловать малолетних детей, был не похищен, а задержан сотрудниками правоохранительных органов, которые взаимодействуют с профильными ведомствами Москвы Ахмед Дудаев Министр ЧР по национальной политике, внешним связям, печати и информации

По его словам, данные о совершенных Щепихиным преступлениях столичным правоохранителями передали депутаты Государственной Думы от региона. Спикер отметил, что часть этой информации до сих пор содержится на странице бизнес-тренера в социальной сети.

Арег Щепихин Фото: страница Арега Щепихина во Вконтакте

Бизнес-тренер Щепихин подозревается по шести статьям УК

Как рассказал Дудаев, действия Щепихина подпадают под статью 354.1 УК («Реабилитация нацизма»), статью 280 («Публичные призывы к экстремистской деятельности насильственного характера»), статью 282 («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»), статью 131 («Изнасилование») и статью 276 («Оказание помощи противнику в деятельности, заведомо направленной против безопасности РФ»).

«В настоящее время правоохранительные органы проводят в отношении Щепихина весь комплекс соответствующих следственных действий по квалификации его преступлений и привлечению его к уголовной ответственности», — сообщил чеченский министр.

Ахмед Дудаев Фото: Саид Царнаев / РИА Новости

Дудаев предупредил оправдывающих действия Щепихина о последствиях

Дудаев предупредил, что оправдание действий задержанного бизнес-тренера также подпадает под несколько статей УК. Однако некоторые блогеры и представители желтой прессы именно этим сейчас и заняты, отметил он.

Чиновник обратил внимание, что особо отличились Telegram-каналы, «публикующие заказные статейки», в которых россиянин называется жертвой. По его словам, в стране, которая проводит специальную военную операцию и борется с нацизмом, оправдывать и защищать нацизм — двойное преступление.

«Между тем, пользователи соцсетей, не страдающие нацизмом, отметили профессиональные и слаженные действия правоохранителей, благодаря которым экстремист был оперативно задержан», — указал Дудаев. Он выразил уверенность, что в отношении Щепихина предпримут все необходимые меры процессуального характера на основании законов.