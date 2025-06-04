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06:53, 4 июня 2025Мир

В Германии раскрыли последствия ударов по аэродромам для Киева

Крупалла: Ударами по РФ Киев показал готовность к участию в прокси-войне НАТО
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Украинские удары по российским аэродромам показали не готовность Киева к миру, а намерение играть важную роль в прокси-войне НАТО, заявил сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупалла. Его слова приводит РИА Новости.

«И здесь действительно сомнительно, возможен ли вообще компромисс с нынешним украинским правительством», — отметил политик. Крупалла подчеркнул, что необходимо прийти к прочному мирному решению вместо того, чтобы тянуть время, как по признанию экс-канцлера Германии Ангелы Меркель, произошло с Минскими соглашениями. Речь должна идти о том, чтобы интересы безопасности как Украины, так и России были соблюдены, подчеркнул он.

1 июня Киев провел операцию под кодовым названием «Паутина». Она была организована Службой безопасности Украины и готовилась более полутора лет.

По данным Министерства обороны России, украинские беспилотники атаковали военные аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.

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