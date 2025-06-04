Волочкова высказалась о перелетах экономклассом

Балерина Анастасия Волочкова заявила, что любит летать экономклассом

Российская артистка балета Анастасия Волочкова заявила, что часто летает экономклассом. Об этом она рассказала Общественной службе новостей.

Бывшая прима Большого театра сообщила, что даже в путешествиях с друзьями предпочитает покупать бюджетные билеты. «Не вижу никакой нужды в том, чтобы переплачивать за то, что ты будешь чуть ближе к аварийному выходу», — добавила она.

По словам Волочковой, ей нравится давать автографы и принимать комплименты от людей в самолете. «Летать вместе с людьми в экономе могут себе позволить только поистине народные любимцы», — отметила балерина.

Ранее Волочкова рассказала об отношениях со своей дочерью Ариадной и ее супругом Никитой. Она отметила, что готовится стать молодой бабушкой.