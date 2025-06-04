Волочкова высказалась о перелетах экономклассом

Российская артистка балета Анастасия Волочкова заявила, что часто летает экономклассом. Об этом она рассказала Общественной службе новостей.
Бывшая прима Большого театра сообщила, что даже в путешествиях с друзьями предпочитает покупать бюджетные билеты. «Не вижу никакой нужды в том, чтобы переплачивать за то, что ты будешь чуть ближе к аварийному выходу», — добавила она.
По словам Волочковой, ей нравится давать автографы и принимать комплименты от людей в самолете. «Летать вместе с людьми в экономе могут себе позволить только поистине народные любимцы», — отметила балерина.
Ранее Волочкова рассказала об отношениях со своей дочерью Ариадной и ее супругом Никитой. Она отметила, что готовится стать молодой бабушкой.