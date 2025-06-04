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00:58, 4 июня 2025Мир

Зеленского позвали в Гаагу

Algemeen Dagblad: Рютте пригласил Зеленского на саммит НАТО в Гааге
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Globallookpress.com

Генсек НАТО Марк Рютте позвал президента Украины Владимира Зеленского на саммит альянса в Гааге, который пройдет 24-25 июня. Об этом сообщила газета Algemeen Dagblad.

Пока неизвестно, на какие мероприятия саммита распространяется приглашение. Источники в дипломатических кругах допустили, что украинского лидера пригласят на ужин в королевском дворце, где будет присутствовать американский президент Дональд Трамп и другие главы стран НАТО.

Ранее итальянское агентство ANSA сообщало, что США выступили против приглашения Зеленского на саммит Североатлантического альянса в Гааге.

Украинский президент 2 июня заявил, что его страну пригласили на саммит НАТО. «У нас была встреча с генсеком НАТО. Нас пригласили на саммит НАТО. Я думаю, это важно», — отметил он.

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