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09:03, 4 июня 2025Из жизни

Стали известны подробности появления предвещающего катаклизмы сельдяного короля

Жительница Австралии нашла на пляже предвещающего катаклизмы сельдяного короля
Никита Савин
Никита Савин

Фото: John Barkla / Wikimedia

В Австралии жительница острова Тасмания нашла на пляже сельдяного короля — редкую глубоководную рыбу, появление которой, как считается, предвещает катаклизмы. Подробности случившегося стали известны ABC News.

Редчайшее животное обнаружила Сибил Робертсон, когда гуляла с собакой на пляже Оушен-Бич в понедельник, 2 июня. «Я наблюдала за летящим орланом и заметила, что он опускается на пляж. Я подумала: "Это что-то необычное. Нечасто увидишь, чтобы они садились на пляже"», — рассказала австралийка.

Робертсон пошла туда, где кружила птица, и увидела на песке длинную серебристую рыбу. Робертсон не могла точно измерить сельдяного короля, но сказала, что он был длиной в ее три шага. Она сфотографировала находку и выложила снимок в группу жителей района. Вскоре представители властей забрали рыбу, чтобы дать возможность ученым исследовать ее.

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Ихтиолог Невилл Барретт из Института морских и антарктических исследований Университета Тасмании сказал, что сельдяных королей очень редко выносит на пляж. Он также отметил, что рыба сохранилась в хорошем состоянии. «Нам очень повезло, на самом деле. Это не тот вид, который может выловить траулер, и мы не можем просто поймать их», — сказал Баррет.

Он добавил, что иногда сельдяные короли болеют и всплывают на поверхность, однако обычно живут на большой глубине далеко от берега.

Сельдяной король считается одной из самых необычных рыб Мирового океана. У него длинное змееобразное тело, длина которого может достигать 11 метров. Есть неподтвержденные сообщения об особях длиной до 15 метров. Большую часть жизни они проводят на глубине более 900 метров.

Перед разрушительным землетрясением в Японии в 2011 году на пляжи страны вынесло около двух десятков сельдяных королей. Их видели и перед мощным землетрясением в Чили в 2010 году. В результате эта рыба заработала репутацию предвестника катаклизмов. Связь между землетрясениями и появлением сельдяных королей на поверхности не подтверждена учеными.

Ранее жители Мексики обнаружили у берега живого сельдяного короля. Редчайшую рыбу удалось снять на видео.

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