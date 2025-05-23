Живого предвещающего катаклизмы сельдяного короля сняли на видео

В Мексике считающийся предвестником катаклизмов сельдяной король попал на видео

Жители Мексики сняли на видео живого сельдяного короля — редкую глубоководную рыбу, считающуюся предвестником катаклизмов. Об этом сообщает What’s The Jam.

Редкая рыба появилась около берега недалеко от города Ла-Пас, штат Южная Нижняя Калифорния, в понедельник, 19 мая. Ее заметили и сняли на видео сотрудники туристической компании New Baja Mex.

Они рассказали, что сельдяной король был около двух метров в длину. На кадрах видно, что рыба подверглась нападению какого-то хищника. У нее был откушен хвост и имелись другие повреждения.

Сельдяной король считается одной из самых необычных рыб мирового океана. У него длинное змееобразное тело, длина которого может достигать 11 метров. Есть неподтвержденные сообщения об особях длиной до 15 метров. Большую часть жизни они проводят на глубине более 900 метров.

Перед разрушительным землетрясением в Японии в 2011 году на пляжи страны вынесло около двух десятков сельдяных королей. Их видели и перед мощным землетрясением в Чили в 2010 году. В результате эта рыба заработала репутацию предвестника катаклизмов. Связь между землетрясениями и появлением сельдяных королей на поверхности не подтверждена учеными.

В марте сельдяного короля уже видели у берегов Южной Новой Калифорнии. Тогда его заметил американский турист.