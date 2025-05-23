Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
09:10, 23 мая 2025Из жизни

Живого предвещающего катаклизмы сельдяного короля сняли на видео

В Мексике считающийся предвестником катаклизмов сельдяной король попал на видео
Никита Савин
Никита Савин

Жители Мексики сняли на видео живого сельдяного короля — редкую глубоководную рыбу, считающуюся предвестником катаклизмов. Об этом сообщает What’s The Jam.

Редкая рыба появилась около берега недалеко от города Ла-Пас, штат Южная Нижняя Калифорния, в понедельник, 19 мая. Ее заметили и сняли на видео сотрудники туристической компании New Baja Mex.

Они рассказали, что сельдяной король был около двух метров в длину. На кадрах видно, что рыба подверглась нападению какого-то хищника. У нее был откушен хвост и имелись другие повреждения.

Материалы по теме:
«Кажется, какое-то чудовище». Огромный сельдяной король, предвещающий бедствия, поднялся из глубин у берегов Таиланда
«Кажется, какое-то чудовище». Огромный сельдяной король, предвещающий бедствия, поднялся из глубин у берегов Таиланда
11 января 2024
Чудовища с лампочками Самые пугающие и опасные обитатели дна океана
Чудовища с лампочкамиСамые пугающие и опасные обитатели дна океана
13 июня 2016

Сельдяной король считается одной из самых необычных рыб мирового океана. У него длинное змееобразное тело, длина которого может достигать 11 метров. Есть неподтвержденные сообщения об особях длиной до 15 метров. Большую часть жизни они проводят на глубине более 900 метров.

Перед разрушительным землетрясением в Японии в 2011 году на пляжи страны вынесло около двух десятков сельдяных королей. Их видели и перед мощным землетрясением в Чили в 2010 году. В результате эта рыба заработала репутацию предвестника катаклизмов. Связь между землетрясениями и появлением сельдяных королей на поверхности не подтверждена учеными.

В марте сельдяного короля уже видели у берегов Южной Новой Калифорнии. Тогда его заметил американский турист.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Алаудинов рассказал об отказе «Ахмата» брать в плен наемников

    Солдаты ВСУ сдались из-за закинутых в опорный пункт мин

    Россиян предупредили об опасности стать невольными дропперами

    «Айдар» начал практику применения полевых крематориев у границ Днепропетровской области

    ВСУ ударили по предприятиям российского города

    Росгвардия обнаружила тайник диверсантов ВСУ

    У берегов США произошло мощное землетрясение

    Живого предвещающего катаклизмы сельдяного короля сняли на видео

    Варламов показал лучший туалет в США

    Кайли Дженнер показала фигуру в купальнике с откровенными вырезами

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости