Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
00:32, 4 марта 2025Из жизни

Предвестник катаклизмов снова поднялся из глубин у берегов Америки

The Guardian: У берегов Мексики заметили живого сельдяного короля
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Pavaphon Supanantananont / Shutterstock / Fotodom

У берегов мексиканского штата Южная Нижняя Калифорния нашли живого сельдяного короля — редкую глубоководную рыбу, считающуюся предвестником катаклизмов. Об этом сообщает издание The Guardian.

Поднявшегося с глубин сельдяного короля заметил американский турист Роберт Хейес, оказавшийся на пляже. Рыба была относительно небольшой: чуть более метра в длину. Хейесу показалось, что она ранена.

Возле заплывшей на мелководье рыбы собралась толпа зевак. Люди без особого успеха пытались помочь ей вернуться в море. В конце концов сельдяного короля забрал морской биолог.

Материалы по теме:
«Кажется, какое-то чудовище». Огромный сельдяной король, предвещающий бедствия, поднялся из глубин у берегов Таиланда
«Кажется, какое-то чудовище». Огромный сельдяной король, предвещающий бедствия, поднялся из глубин у берегов Таиланда
11 января 2024
Чудовища с лампочками Самые пугающие и опасные обитатели дна океана
Чудовища с лампочкамиСамые пугающие и опасные обитатели дна океана
13 июня 2016

Сельдяной король считается одной из самых необычных рыб мирового океана. У него длинное змееобразное тело, длина которого может достигать 11 метров. Есть сообщения об особях длиной до 15 метров, однако их достоверность не подтверждена. Большую часть жизни они проводят на глубине более 900 метров и почти никогда не поднимаются к поверхности.

Перед разрушительным землетрясением, произошедшим в Японии в 2011 году, на японские пляжи вынесло около двух десятков сельдяных королей. Этих рыб видели и перед мощным землетрясением в Чили в 2010 году. В результате сельдяные короли заработали репутацию предвестников катаклизмов. Связь между землетрясениями и появлением сельдяных королей у поверхности не подтверждена учеными.

Ранее сообщалось, что в Австралии рыбаки поймали сельдяного короля. Фото с трехметровой рыбой выложил капитан прогулочного судна.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Белом доме задумались о снятии с России части санкций. Кого могут вычеркнуть из черного списка?

      В России отреагировали на отказ Зеленского от территориальных уступок

      Верховная Рада сочла Трампа миротворцем

      Актер из сериала «Солдаты» набросился на женщину в поезде

      Рэперша Megan Thee Stallion оголила грудь на ковровой дорожке

      Сайт «ВКонтакте» перестал работать

      В США анонсировали подписание сорванной сделки с Украиной

      Трамп захотел прекратить военную помощь Украине

      Зеленский заявил о работе над базовым сценарием для защиты Украины

      Сбер снизил ставки по ипотеке

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше