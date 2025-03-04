Предвестник катаклизмов снова поднялся из глубин у берегов Америки

The Guardian: У берегов Мексики заметили живого сельдяного короля

У берегов мексиканского штата Южная Нижняя Калифорния нашли живого сельдяного короля — редкую глубоководную рыбу, считающуюся предвестником катаклизмов. Об этом сообщает издание The Guardian.

Поднявшегося с глубин сельдяного короля заметил американский турист Роберт Хейес, оказавшийся на пляже. Рыба была относительно небольшой: чуть более метра в длину. Хейесу показалось, что она ранена.

Возле заплывшей на мелководье рыбы собралась толпа зевак. Люди без особого успеха пытались помочь ей вернуться в море. В конце концов сельдяного короля забрал морской биолог.

Сельдяной король считается одной из самых необычных рыб мирового океана. У него длинное змееобразное тело, длина которого может достигать 11 метров. Есть сообщения об особях длиной до 15 метров, однако их достоверность не подтверждена. Большую часть жизни они проводят на глубине более 900 метров и почти никогда не поднимаются к поверхности.

Перед разрушительным землетрясением, произошедшим в Японии в 2011 году, на японские пляжи вынесло около двух десятков сельдяных королей. Этих рыб видели и перед мощным землетрясением в Чили в 2010 году. В результате сельдяные короли заработали репутацию предвестников катаклизмов. Связь между землетрясениями и появлением сельдяных королей у поверхности не подтверждена учеными.

Ранее сообщалось, что в Австралии рыбаки поймали сельдяного короля. Фото с трехметровой рыбой выложил капитан прогулочного судна.