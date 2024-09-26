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00:31, 26 сентября 2024Из жизни

Рыбаки случайно выловили предвещающего катаклизмы сельдяного короля

Трехметрового сельдяного короля поймали в Австралии

Фото: Fishing Australia TV

В Австралии рыбаки поймали редчайшего сельдяного короля, который, по легенде, предвещает катаклизмы. Об этом сообщает Daily Mail.

Фото с трехметровой рыбой выложил Кертис Петерсон — капитан прогулочного судна компании Tiwi Islands Adventures. На опубликованном кадре он вместе с одним из участников круиза держит в руках удивительное животное с длинным узким телом, головой, напоминающей лошадиную, и глазами «размером с тарелку».

Издание уточняет, что сельдяного короля удалось случайно поймать у берегов Северной территории Австралии. Пишущий о рыбалке обозреватель газеты Northern Territory News Алекс Джулиус, заявил, что это редчайший улов для региона. «Я впервые слышу, чтобы кому-то удалось выловить такую рыбу здесь. Их вообще очень редко удается поймать — обычно на берег выбрасывает их останки», — сказал он.

Некоторые зрители телеканала Fishing Australia TV, который также разместил снимок сельдяного короля на своей странице в социальной сети, усомнились в подлинности рыбы. Они предположили, что фото были сгенерировано нейросетью. Другие заявили, что рыба больше всего напоминает гигантского морского конька.

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Сельдяной король считается одной из самых необычных рыб мирового океана. У него змееобразное тело, длина которого может достигать 11 метров. Есть сообщения об особях длиной до 15 метров, однако их достоверность не подтверждена. Большую часть жизни они проводят на глубине более 900 метров и почти никогда не поднимаются к поверхности. Ихтиологам известны только три вида этих рыб.

С древних времен считается, что появление сельдяного короля у поверхности воды является знаком скорого катаклизма. В частности, перед разрушительным землетрясением 2011 года в Японии на пляжи страны вынесло около двух десятков таких рыб.

В августе сообщалось, что землетрясение в американском штате Калифорния случилось спустя два дня после того, как неподалеку заметили сельдяного короля. Слабые толчки были зарегистрированы непосредственно под самыми населенными районами города Лос-Анджелес.

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      Никита Савин
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