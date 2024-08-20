Вслед за появлением предвещающей катаклизмы рыбы случилось землетрясение

Землетрясение в США случилось после появления рыбы, предвещающей катаклизмы

Землетрясение в американском штате Калифорния случилось спустя два дня после того, как неподалеку заметили сельдяного короля. Об этом сообщает издание New York Post.

Слабые толчки были зарегистрированы непосредственно под самыми населенными районами города Лос-Анджелес. Их магнитуда составила 4,6. Землетрясения такой силы, как правило, не причиняют серьезного ущерба.

За два дня до этого у берегов Калифорнии всплыл сельдяной король длиной 3,6 метра — редкая глубоководная рыба, которая, как считают, предвещает катаклизмы. Как пишет The Guardian, это исключительное событие: после 1901 года появление сельдяных королей в Калифорнии фиксировалось лишь 20 раз.

Сельдяной король считается одной из самых необычных рыб мирового океана. У него длинное змееобразное тело, длина которого может достигать 11 метров. Есть сообщения об особях длиной до 15 метров, однако их достоверность не подтверждена. Большую часть жизни они проводят на глубине более 900 метров и почти никогда не поднимаются к поверхности.

Перед разрушительным землетрясением, произошедшим в Японии в 2011 году, на японские пляжи вынесло около двух десятков сельдяных королей. Этих рыб видели и перед мощным землетрясением в Чили в 2010 году. В результате сельдяные короли заработали репутацию предвестников катаклизмов. Связь между землетрясениями и появлением сельдяных королей у поверхности не подтверждена учеными.

Ранее сообщалось, что таиландские рыбаки поймали огромного сельдяного короля. Специалисты не исключают, что в Таиланде это произошло впервые.