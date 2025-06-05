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12:27, 5 июня 2025Из жизни

100-летние близнецы раскрыли секрет своего долголетия

100-летние близнецы из Великобритании назвали спорт причиной своего долголетия
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Africa Studio / Shutterstock / Fotodom

100-летние братья-близнецы из Великобритании раскрыли секрет долголетия. Об этом пишет New York Post.

Уильям и Джек Кейси родились в начале 1925 года в Лондоне. В 1945 году они вступили в инженерный корпус британской армии и 15 месяцев прослужили на базе в Малайзии. Мужчины признались, что в те времена постоянно пользовались схожестью, хотя и не раскрыли, как именно.

Сейчас братья проживают в доме престарелых города Дидкот, графство Оксфордшир. Уильям, который старше Джека на 10 минут, посвящает время живописи, однако каждый день уделяет 20 минут спорту. Он заявил, что именно регулярные тренировки и есть причина его с братом долголетия.

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Когда Уильяма попросили дать совет молодым он сказал: «Занимайтесь спортом. Особенно крикетом! И будьте всегда активными». Долгожитель также рассказал, что самым удивительным изобретением, которое он видел в жизни, стали компьютеры.

Ранее 108-летний военный моряк из Великобритании раскрыл неожиданный секрет долголетия. Он заявил, что прожил так долго, потому что точно знал, как правильно надевать один предмет одежды.

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