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18:30, 20 апреля 2025Из жизни

108-летний военный моряк раскрыл неожиданный секрет долголетия

108-летний британец Фрэнк Честер раскрыл секрет долголетия, связанный с брюками
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Jam Press / Sanctuary Care

Британский долгожитель отметил 108-й день рождения и раскрыл неожиданный секрет долголетия, связанный с одеждой. Об этом пишет What's the Jam?.

Фрэнк Честер родился 10 апреля 1917 года и является шестым по возрасту долгожителем Великобритании. В годы Второй мировой войны он служил на HMS Honeysuckle, который занимался защитой подлодок и конвоев. В 2024 году Честер заявил, что секрет его долголетия заключается в вере в бога, однако теперь он решил раскрыть еще одну небольшую причину своей долгой жизни. «Я всегда надеваю брюки сидя. Если бы я делал это стоя, то упал бы», — пошутил британец.

После войны Честер переехал в Уолсолл, графство Уэст-Мидлендс, где познакомился с актрисой Лили. «Через полтора месяца мы решили, что проведем остаток жизни вместе. Лили — лучшее, что случалось в моей жизни», — поделился воспоминаниями бывший военный моряк.

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Ранее 108-летняя долгожительница из Великобритании раскрыла секрет долголетия. Она заявила, что прожила так долго благодаря йоге.

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