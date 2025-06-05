Байден ответил Трампу на обвинения в несамостоятельности

Байден: Я сам принимал решения, когда был президентом США

Бывший президент США Джо Байден ответил на обвинения в несамостоятельности, озвученные действующим главой государства Дональдом Трампом. Его слова передает Associated Press.

«Позвольте внести ясность: я сам принимал решения, когда занимал президентский пост. Я сам принимал решения о помилованиях, исполнительных указах и законопроектах. Любые предположения, что я не делал этого, нелепы и неверны», — высказался он.

Прежде Трамп поручил расследовать ситуацию с автоподписью Байдена. Утверждается, что Байден долгое время страдал от ухудшения когнитивных способностей, а его помощники использовали специальное механическое устройство для подписания важных документов и указов.