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06:24, 5 июня 2025Мир

Байден ответил Трампу на обвинения в несамостоятельности

Байден: Я сам принимал решения, когда был президентом США
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: US Joint Staff / Global Look Press

Бывший президент США Джо Байден ответил на обвинения в несамостоятельности, озвученные действующим главой государства Дональдом Трампом. Его слова передает Associated Press.

«Позвольте внести ясность: я сам принимал решения, когда занимал президентский пост. Я сам принимал решения о помилованиях, исполнительных указах и законопроектах. Любые предположения, что я не делал этого, нелепы и неверны», — высказался он.

Прежде Трамп поручил расследовать ситуацию с автоподписью Байдена. Утверждается, что Байден долгое время страдал от ухудшения когнитивных способностей, а его помощники использовали специальное механическое устройство для подписания важных документов и указов.

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