Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:59, 5 июня 2025Мир

Автовоз с несколькими тысячами автомобилей загорелся в Тихом океане

Bloomberg: В Тихом океане загорелся автовоз Morning Midas с 3000 автомобилей
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: U.S. Coast Guard / Air Station Kodiak / Reuters

В Тихом океане произошёл пожар на грузовом судне Morning Midas, перевозившем 3000 автомобилей, в числе которых около 800 электромобилей. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, возгорание началось на восьмой день рейса из Китая в Мексику. Инцидент произошел в 300 милях (около 483 километрах) к югу от острова Адак на Аляске. Причины возгорания на данный момент не установлены.

О пострадавших не сообщается.

Ранее в Японском море произошел пожар на рыболовной шхуне «Айсберг» в Японском море в 250 милях к югу от Владивостока. На борту судна находились россияне. До этого российское судно Crystal Asia загорелось около порта Камчхон в южнокорейском городе Пусан. В результате пожара 6 россиян пострадали.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Земля шевелится и стонет». По учебному полигону ВСУ под Полтавой нанесен мощный удар, в подполье сообщили о сотнях погибших

    На Западе заявили о потерянном Украиной шансе на мир

    Apple признает ряд популярных iPhone устаревшими

    Трамп поручил расследовать ситуацию с автоподписью Байдена

    Военблогер сообщил об ударах по ТЦК и используемой ВСУ бывшей тюрьме

    В России рассказали об увеличении пенсий ряда граждан с июля

    54-летняя телеведущая показала обнаженные ягодицы после критики ее дефиле в стрингах

    Автовоз с несколькими тысячами автомобилей загорелся в Тихом океане

    Ким Чен Ын пообещал России поддержку в конфликте на Украине

    Россиянам рассказали об изменениях в сделках с недвижимостью с 1 сентября

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости