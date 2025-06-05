Автовоз с несколькими тысячами автомобилей загорелся в Тихом океане

Bloomberg: В Тихом океане загорелся автовоз Morning Midas с 3000 автомобилей

В Тихом океане произошёл пожар на грузовом судне Morning Midas, перевозившем 3000 автомобилей, в числе которых около 800 электромобилей. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, возгорание началось на восьмой день рейса из Китая в Мексику. Инцидент произошел в 300 милях (около 483 километрах) к югу от острова Адак на Аляске. Причины возгорания на данный момент не установлены.

О пострадавших не сообщается.

Ранее в Японском море произошел пожар на рыболовной шхуне «Айсберг» в Японском море в 250 милях к югу от Владивостока. На борту судна находились россияне. До этого российское судно Crystal Asia загорелось около порта Камчхон в южнокорейском городе Пусан. В результате пожара 6 россиян пострадали.