Десятки российских бойцов отправились в штурм на мотоциклах и попали на видео

Опубликовано видео с российскими военными, отправившимися в штурм на мотоциклах

Российские бойцы отправились на выполнение боевой задачи на мотоциклах и попали на видео. Ролик опубликовал военный блогер Кирилл Федоров в Telegram-канале.

На кадрах можно заметить десятки военнослужащих, выдвигающихся в штурм на мотоциклах.

«В нынешних реалиях мотоцикл стал одним из средств пехоты для движения вдоль линии боестолкновения и в том числе штурмов», — отмечается в подписи к ролику.

Ранее издание Business Insider сообщило о новой российской наступательной тактике — войска штурмуют позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) с использованием мотоциклов и при поддержке танков. Отмечается, что экипаж мотоцикла обычно состоит из двух человек: водителя и стрелка.