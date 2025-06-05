Генерал назвал примитивным принцип атаки российских регионов дронами ВСУ

Генерал-майор ФСБ Михайлов об атаке дронов ВСУ на РФ: Это примитивно, как грабли

Дистанционный запуск дронов, как и принцип их работы, на сегодняшний день уже примитивен, как грабли, ничего нового в этом нет. Так в беседе с «Царьградом» генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов оценил террористическую операцию Службы безопасности Украины (СБУ), которую она назвала «Паутина».

Генерал пояснил, что сейчас технологии позволяют прописать внутри программного обеспечения дрона все маршруты, по которым беспилотник должен лететь. Это означает, что дрон полетит по заданной траектории и в нужное время, в этом нет ничего принципиально нового, подчеркнул Михайлов.

«Можно поставить на гараже шесть этих дронов, накрыть их целлофановой пленкой и, будучи на Кипре, нажать кнопку — и они все полетят в разные стороны, а потом сойдутся в одну точку. Это примитивно, как грабли. Поэтому ничего тут такого, ноу-хау нет. Наши инженеры уже давно об этом говорили», — заявил генерал-майор.

Он также усомнился в заявлении президента Украины Владимира Зеленского о том, что украинская сторона готовила операцию «Паутина» якобы в российском тылу последние 1,5 года. Михайлов объяснил, что подготовка операции привязывает к одному месту и времени и тяжело предугадать на год вперед развитие событий. Трудно предсказать на такой долгий срок, будет ли возможность осуществить операцию и вовремя сбежать или же экстренно свернуть всю деятельность.

1 июня несколько российских регионов были атакованы дронами Вооруженных сил Украины. Под удар попали объекты в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях, причем Сибирь была атакована впервые. Дроны на территории регионов завезли в фурах, из которых вылетали беспилотники.