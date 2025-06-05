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15:05, 5 июня 2025Россия

Иномарка на скорости снесла россиянку с младенцем на руках и попала на видео

В Дагестане машина сбила женщину с девятимесячным ребенком
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

В Кизляре местный житель на Hyundai Solaris сбил женщину с девятимесячным ребенком на руках. Видео ДТП опубликовала Госавтоинспекция Дагестана в Telegram.

На записи видно, как женщина с ребенком на руках и мальчиком постарше идут вдоль проезжей части. Когда россияне скрываются за кадром, мать с младенцем сносит двигавшаяся на скорости иномарка. В результате машина протащила пострадавших на капоте несколько метров, прежде чем они рухнули на асфальт. Сразу после этого из машины вышел мужчина и схватился за голову.

По данным ведомства, авария произошла 4 июня в 22:00. За рулем Hyundai Solaris находился 21-летний местный житель, который двигался с превышением скорости. При этом пострадавшая 30-летняя женщина переходила дорогу в неположенном месте. В результате россиянку и ребенка госпитализировали с различными травмами. Их состояние не уточняется.

Ранее автомобилист сбил трех пешеходов, в том числе подростка, в Чувашии. Инцидент попал на камеру наблюдения. На записи видно, что водитель проехал на красный свет.

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