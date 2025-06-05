Популярный в России комик прилетел в Израиль и почувствовал себя отбросом

Комик Оганисян рассказал, что в аэропорту Израиля его просили показать стендап

Популярный комик Гарик Оганисян, уехавший из России, раскрыл новые подробности задержания после прилета в аэропорт Израиля. Об этом он рассказал в выпуске подкаста Sheinkin40, доступном на YouTube.

Юморист в шутку предположил, что его задержали из-за национальности. Он добавил, что ждал разговора с сотрудником авиагавани в комнате вместе с гражданами Индии и Пакистана. Сотрудница аэропорта попросила Оганисяна показать отрывок из его выступления, однако через минуту женщина призналась, что не понимает по-русски. Комик поиронизировал, что этот язык сейчас «не самый актуальный».

«Вообще чувствуешь себя действительно отбросом общества, когда туда идешь», — посетовал комик.

Ранее Оганисян также рассказал, что во время допроса у него уточняли, посещал ли он страны Ближнего Востока. Кроме того, сотрудники потребовали назвать имена его друзей, живущих в Израиле.

Впервые о задержании в аэропорту Израиля Оганисян рассказал 27 мая. Он уточнил, что допрос продлился два часа.