Уехавший из России комик раскрыл подробности задержания в израильском аэропорту

Комика Оганисяна на допросе в аэропорту Израиля спрашивали про друзей в стране

Уехавший из России и живущий в Армении стендап-комик Гарик Оганисян раскрыл подробности задержания в израильском аэропорту. О допросе он рассказал в беседе с проектом «Че там у евреев?», видео доступно на YouTube.

По словам Оганисяна, во время допроса его спрашивали, посещал ли он определенные страны Ближнего Востока, а также просили назвать имена друзей, живущих в Израиле. Юморист отметил, что назвал имя комика Михаила Шаца (внесен Минюстом в реестр иноагентов).

«Если честно, я уже был готов к тому, что меня не пустят», — признался он. Комик добавил, что его не в первый раз задерживают при прохождении паспортного контроля в Израиле. Он также выразил надежду на то, что при последующих визитах в страну этого не произойдет.

О том, что его допросили в аэропорту Израиля, Оганисян рассказал 27 мая. Комик уточнил, что беседа длилась два часа. Он также пояснил, что прилетел в Израиль, чтобы выступить с концертами.