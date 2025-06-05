Карпин высказался о возможном возвращении Дзюбы в сборную России

Карпин о вызове Дзюбы в сборную России: Это была разовая акция

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о возможном возвращении в национальную команду форварда тольяттинского «Акрона» Артема Дзюбы. Об этом сообщает «Чемпионат».

По словам специалиста, прошлый вызов игрока был разовой акцией. «Пока его не стоит ждать. Это история, только если нас допустят. Вам Дзюба нравится или сборная? Пока без него», — заявил Карпин.

19 марта сборная России в товарищеском матче со счетом 5:0 победила команду Гренады. Третий гол в матче забил Дзюба, который был впервые вызван в сборную с того момента, как ее возглавил Карпин. Это позволило форварду стать лучшим бомбардиром в истории российской сборной.

Сборная России в июне проведет два товарищеских матча. 6 июня команда Карпина дома встретится с Нигерией, а 10 июня на выезде сыграет с Белоруссией. Дзюба не получил вызов на эти игры.