Косатки сопроводили туристов к маяку Анива

На Сахалине косатки устроили туристам представление на пути к маяку Анива

На Сахалине косатки устроили туристам представление. Видео публикует Telegram-канал Amur Mash,

Кортеж из косаток сопроводил туристов к маяку Анива. Киты ныряли, выпускали в воздух фонтаны и показывали акробатические номера.

Ранее краснокнижный гренландский кит заплыл в бухту, где в это время начался отлив, уходя от стаи косаток. На место инцидента выехали ученые. Они наблюдали за состоянием млекопитающего, поливали его водой и отпугивали птиц. Позднее выяснилось, что животному помогали не только люди. Один из сородичей пытался вытолкнуть друга, рискуя попасть в ловушку.