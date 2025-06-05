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23:08, 5 июня 2025Моя страна

Косатки сопроводили туристов к маяку Анива

На Сахалине косатки устроили туристам представление на пути к маяку Анива
Антонина Черташ
Антонина Черташ

На Сахалине косатки устроили туристам представление. Видео публикует Telegram-канал Amur Mash,

Кортеж из косаток сопроводил туристов к маяку Анива. Киты ныряли, выпускали в воздух фонтаны и показывали акробатические номера.

Ранее краснокнижный гренландский кит заплыл в бухту, где в это время начался отлив, уходя от стаи косаток. На место инцидента выехали ученые. Они наблюдали за состоянием млекопитающего, поливали его водой и отпугивали птиц. Позднее выяснилось, что животному помогали не только люди. Один из сородичей пытался вытолкнуть друга, рискуя попасть в ловушку.

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