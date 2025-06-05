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09:21, 5 июня 2025Интернет и СМИ

В России рассказали о разработке национального мессенджера

Минцифры доложило Путину о работе над национальным мессенджером
Евгения Наумова
Евгения Наумова

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Минцифры России разрабатывает сервисы, которые войдут в национальный мессенджер. Об этом глава ведомства Максут Шадаев доложил президенту России Владимиру Путину, передает РИА Новости.

Шадаев рассказал, что мессенджер станет удобным каналом получения госуслуг. По его словам, в сервис могут встроить цифрового ассистента, который будет подсказывать россиянину, каким требованиям он должен соответствовать, чтобы получить ту или иную услугу. Также помощник сможет подать за человека необходимые документы или предоставить прямо в мессенджер документ, подтверждающий факт оказания услуги.

«В настоящее время мы ведем техническую проработку этих сервисов», — уточнил глава Минцифры. Он добавил, что сейчас подготовлен законопроект, позволяющий поэтапно запускать сервисы в национальном мессенджере.

Ранее Шадаев сообщил, что на портале «Госуслуги» появится новая функция для защиты аккаунта.

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