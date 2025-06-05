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19:24, 5 июня 2025Путешествия

Мужчина напал на сотрудницу аэропорта Ирландии и съел страницу своего паспорта

Мужчина напал на сотрудницу аэропорта Дублина и съел страницу паспорта
Алина Черненко

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Мужчина напал на сотрудницу аэропорта ирландского Дублина и съел страницу своего паспорта. Об этом сообщает портал BreakingNews.ie.

Уточняется, что в среду, 4 июня, 27-летний палестинец Хасан Альшаер предстал перед судом, где ему предъявили обвинения. По словам сержанта полиции Ниалла Мерфи, иностранец отказался предоставить на иммиграционном контроле паспорт и попытался убежать от сотрудницы таможни.

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Когда женщина погналась за Альшаером, он ударил ее и повалил на пол, а затем вырвал страницу своего проездного документа с биометрическими данными, положил ее в рот и проглотил.

Мерфи утверждал в суде, что обвиняемый может скрыться, и выступал против его освобождения под залог. Однако адвокаты палестинца заверили, что у их клиента есть деньги и он может остановиться в отеле.

В марте агрессивный пассажир самолета лишился поездки на Бали и решил напасть на сотрудницу аэропорта. 43-летнему мужчине отказали в посадке на рейс из-за грубого поведения во время регистрации.

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