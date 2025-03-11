Агрессивный пассажир самолета лишился поездки на Бали и напал на сотрудницу аэропорта

New York Post: Пассажир рейса из Перта на Бали напал на сотрудницу аэропорта

Агрессивный пассажир самолета лишился поездки на Бали и решил напасть на сотрудницу аэропорта в Перте. Об этом сообщает New York Post.

Уточняется, что инцидент произошел 25 февраля. 43-летнему индийцу отказали в посадке из-за грубого поведения во время регистрации на рейс. Тогда мужчина разозлился и ударил работницу по лицу. Затем он повалил ее на пол и стал пинать. Двое очевидцев вмешались и остановили нападавшего.

Пострадавшей потребовалась медицинская помощь. Пассажир признал себя виновным и пообещал выплатить сотруднице авиагавани компенсацию в размере 7,5 тысячи австралийских долларов (400 тысяч рублей).

Ранее пассажир самолета попытался выйти из него над Атлантическим океаном и посеял панику на борту. Инцидент попал на видео. Экипаж и другие участники рейса тут же вмешались и остановили нарушителя.