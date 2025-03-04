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13:14, 4 марта 2025Путешествия

Пассажир попытался выйти из самолета над Атлантическим океаном и попал на видео

Мария Борисова
Мария Борисова

Пассажир самолета попытался выйти из него над Атлантическим океаном и посеял панику на борту. Инцидент попал на видео, которое опубликовано в аккаунте @fl360aero в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

1 марта Airbus A330 авиакомпании Plus Ultra выполнял рейс из испанского Мадрида в Майкетию, Венесуэла. В середине полета один из пассажиров вскочил со своего места и попытался открыть дверь.

Экипаж и другие участники рейса тут же вмешались и остановили нарушителя. Неизвестно, что стало причиной действий мужчины и были ли какие-то последствия для него. В итоге самолет благополучно приземлился в Венесуэле.

Ранее в Майами, США, опоздавшие на рейс пассажиры попытались силой попасть в самолет. Они напали на персонал аэропорта и облили одного из сотрудников кофе.

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