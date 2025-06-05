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09:35, 5 июня 2025Наука и техника

На Восточном начали заправлять «Фрегат» для запуска «Ионосферы-М» № 3-4

На Восточном начали заправлять блок «Фрегат» для запуска КА «Ионосфера-М» № 3-4
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: «Роскосмос»

На космодроме Восточный начали заправлять топливом разгонный блок «Фрегат» для запуска космических аппаратов (КА) «Ионосфера-М» № 3, 4 и 13 малых спутников. Об этом сообщает «Роскосмос».

Отмечается, что указанные КА предназначены для изучения верхних слоев атмосферы и ионосферы Земли. «Спутники оснащены современными научными приборами для измерения электромагнитных полей, плазменных параметров, состава частиц и других характеристик», — рассказали в госкорпорации.

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В мае «Роскосмос» сообщил, что на Восточном начали готовить «Фрегат» для запуска КА «Ионосфера-М» № 3-4.

В феврале госкорпорация заявила, что КА «Ионосфера-М» № 1-2 передали уникальные данные о гелиогеофизической обстановке Земли.

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