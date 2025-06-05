Названа предварительная причина взрыва на железной дороге в Воронежской области

Mash: Причиной взрыва на железной дороге под Воронежем стала техническая авария

К взрыву на железной дороге в Воронежской области могла привести техническая авария. Предварительную причину происшествия назвал Mash в Telegram.

Подробности об аварии не привидятся. Отмечается, что заблокировано движение двух составов на юг.

Ранее инцидент прокомментировал губернатор Воронежской области Александр Гусев. По его словам, незначительное повреждение полотна заметил машинист одного из остановившихся поездов. Информацию о взрыве чиновник не подтвердил, но и не опроверг.

О взрыве на 725-м километре перегона Евдаково — Сагуны в Воронежской области стало известно утром 5 июня. Предварительно, пострадавших нет.