Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:15, 5 июня 2025Россия

Названа предварительная причина взрыва на железной дороге в Воронежской области

Mash: Причиной взрыва на железной дороге под Воронежем стала техническая авария
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

К взрыву на железной дороге в Воронежской области могла привести техническая авария. Предварительную причину происшествия назвал Mash в Telegram.

Подробности об аварии не привидятся. Отмечается, что заблокировано движение двух составов на юг.

Ранее инцидент прокомментировал губернатор Воронежской области Александр Гусев. По его словам, незначительное повреждение полотна заметил машинист одного из остановившихся поездов. Информацию о взрыве чиновник не подтвердил, но и не опроверг.

О взрыве на 725-м километре перегона Евдаково — Сагуны в Воронежской области стало известно утром 5 июня. Предварительно, пострадавших нет.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В крупное российское информагентство пришли с обысками и с кувалдой. Работа журналистов заблокирована, трое задержаны

    Россиянин расправился с упрекавшими его мамой и бабушкой и сжег их документы

    Украинский БПЛА самолетного типа пересек границу России

    На Западе предположили ответ России на атаки ВСУ по аэродромам

    В России назвали условие быстрого завершения украинского конфликта

    Айзекман объяснил снятие своей кандидатуры Трампом на пост главы НАСА

    Раскрыт масштаб остающейся заминированной территории Курской области

    Популярная 53-летняя фотомодель снялась в бикини

    На Западе раскрыли страх Зеленского

    Российских пенсионеров научат противостоять мошенникам

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости