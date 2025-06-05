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11:12, 5 июня 2025Россия

Воронежский губернатор опубликовал обращение после сообщений о взрыве на железной дороге

Воронежский губернатор Гусев подтвердил повреждение железнодорожного полотна
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)
Александр Гусев

Александр Гусев. Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

На участке железной дороги в Воронежской области зафиксировано повреждение полотна. Обращение с таким содержанием после сообщений о взрыве опубликовал в Telegram губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Губернатор не подтвердил и не опроверг сообщения о взрыве на железнодорожном полотне, однако отметил, что в результате происшествия никто не пострадал.

«Остановлены несколько поездов (...) Ситуацию держу на личном контроле», — сообщил Гусев.

Ранее сегодня, 5 июня, сообщалось, что несколько вагонов сошли с рельсов в российском регионе.

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