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19:41, 5 июня 2025Забота о себе

Невролог назвала последствия прерывистого сна

Невролог Соколова: Прерывистый сон ухудшает внимание и память
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Benzoix / Freepik

Прерывистый сон может нанести серьезный вред здоровью, считает врач-невролог Ольга Соколова. Недостатки отсутствия полноценного сна она назвала в беседе с Ufatime.ru.

Во время сна, объяснила эксперт, мозг проходит несколько важных фаз, и если цикл сна прерывается, организм не успевает восстановиться. Во время дневного сна из-за природных гормональных ритмов мозг восстанавливается хуже, а глубокие фазы сна часто отсутствуют. В свою очередь, ранний утренний сон (например, с 5 до 7 часов) самый «поверхностный», поэтому он не дает полноценного отдыха.

Даже если человек спит восемь часов в день в сумме, мозг может считать, что он спал лишь 5–6 условно полезных часов, предупредила Соколова. Прерывистый сон повышает уровень тревожности, ухудшает внимание и память, приводит к ощущению тумана в голове, может усиливать головные боли и чувствительность к стрессу, замедляет восстановление после нагрузки, ухудшает регуляцию аппетита и уровня сахара в крови, перечислила врач.

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