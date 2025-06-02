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13:29, 2 июня 2025Забота о себе

Раскрыта повышающая риск ранней смерти привычка сна

Daily Mail: Дневной сон дольше получаса повышает риск ранней смерти
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Annie Spratt / Unsplash

Дневной сон продолжительностью дольше получаса повышает риск ранней смерти. Об этом сообщает издание Daily Mail со ссылкой на выводы, к которым пришли ученые Массачусетской больницы общего профиля в Бостоне, США.

Исследователи проанализировали данные 90 тысяч человек и обнаружили, что, помимо продолжительности дневного сна, большие риски для здоровья создает привычка спать между полуднем и часом дня. Кроме того, риск ранней смерти увеличивается у людей, у которых продолжительность ночного сна сильно варьируется день ото дня.

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Отмечается, что тревожная тенденция прослеживается у людей вне зависимости от пола, возраста, массы тела, наличия или отсутствия таких вредных привычек, как употребление алкоголя и курение. Точные причины такой взаимосвязи неизвестны, но ученые полагают, что более продолжительный дневной сон или нерегулярный ночной может быть признаком скрытых проблем со здоровьем.

Ранее выяснилось, что беспокойный сон может быть признаком опасной болезни. Согласно исследованию, опубликованному в журнале eBioMedicine, если человек начинает кричать, размахивать руками или даже пинаться во сне, это может быть ранним признаком болезни Паркинсона или деменции с тельцами Леви.

Вот это да!
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