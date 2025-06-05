РИА Новости: Бойцы ВСУ не хотят отдавать жизни за сумки жены Зеленского

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) не хотят воевать и отдавать жизни за сумки жены президента Украины Елены Зеленской. Об этом заявил один из пленных украинских военных, передает РИА Новости.

«Нет желания у военных ребят воевать, потому, что уже эта война надоела. Не знаешь, за что воюешь и за что жизнь отдаешь. Отдаем жизни за сумки Елены Зеленской», — сказал он.

Бывший военнослужащий также подчеркнул, что, несмотря на военную форму, которую носят военкомы на Украине, они находятся в тылу, а на передовую отправляют «простых работяг без еды и воды».

Ранее стало известно, что призывники устроили бунт в одном из киевских территориальных центров комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата). Мужчины попытались забаррикадироваться в помещении и вооружиться палками, однако попытку сопротивления подавил украинский спецназ.