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11:03, 5 июня 2025Бывший СССР

Пленный боец ВСУ высказал недовольство женой Зеленского

РИА Новости: Бойцы ВСУ не хотят отдавать жизни за сумки жены Зеленского
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: NTB / Javad Parsavia / Reuters

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) не хотят воевать и отдавать жизни за сумки жены президента Украины Елены Зеленской. Об этом заявил один из пленных украинских военных, передает РИА Новости.

«Нет желания у военных ребят воевать, потому, что уже эта война надоела. Не знаешь, за что воюешь и за что жизнь отдаешь. Отдаем жизни за сумки Елены Зеленской», — сказал он.

Бывший военнослужащий также подчеркнул, что, несмотря на военную форму, которую носят военкомы на Украине, они находятся в тылу, а на передовую отправляют «простых работяг без еды и воды».

Ранее стало известно, что призывники устроили бунт в одном из киевских территориальных центров комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата). Мужчины попытались забаррикадироваться в помещении и вооружиться палками, однако попытку сопротивления подавил украинский спецназ.

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