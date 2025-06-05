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07:17, 5 июня 2025Россия

Появились кадры из атакованной ВСУ Ростовской области

В сети опубликовали кадры из атакованной ВСУ Ростовской области
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

В сети появились кадры из атакованной Вооруженными силами Украины (ВСУ) Ростовской области. Их публикует Telegram-канал Shot.

На кадрах виден момент уничтожения беспилотника в небе, которому предшествует работа сил противовоздушной обороны (ПВО). Кроме того, на видеозаписи слышны звуки стрельбы.

В ночь на четверг, 5 июня, жители Ростовской области сообщили об атаке беспилотников. Согласно неофициальным данным, целью противника мог быть военный аэродром Миллерово. Губернатор региона Юрий Слюсарь впоследствии подтвердил атаку и заявил, что в результате в хуторе Сулин оказались повреждены несколько домов и автомобилей. Никто, предварительно, не пострадал.

По данным Минобороны, вечером 5 июня над Ростовской областью силы ПВО перехватили 11 летательных аппаратов. Тогда же под удар попали Белгородская и Воронежская области.

Вот это да!
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