Появились подробности об атаке на Ростовскую область

Слюсарь: В результате падения обломков БПЛА были повреждены два дома

В результате атаки беспилотников на Ростовскую область были повреждены несколько домов и автомобилей. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

По его словам, повреждения зафиксированы в хуторе Сулин. Из-за падения обломков дрона в одном доме была частично разрушена кровля, а в другом — разбиты окна, порваны электропровода, разрушен сарай и разбит автомобиль. Также загорелась легковая машина, припаркованная около магазина.

По информации оперативных служб, никто не пострадал. «Военные продолжают отражать атаку врага. Информация уточняется», — добавил Слюсарь.

Украинские беспилотники атаковали Ростовскую область в ночь на четверг, 5 июня. По предварительным данным, целью стал военный аэродром Миллерово.