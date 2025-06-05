Появилось предполагаемое фото с похитившими бизнес-тренера в Москве силовиками из Чечни

Появилось предполагаемое фото с сотрудниками правоохранительных органов из Чечни, которые похитили бизнес-тренера Арега Щепихина в центре Москвы. Снимок был опубликован в Telegram-канале «ЧП Чечня».
На кадре запечатлена группа бородатых мужчин крепкого телосложения. Когда и при каких обстоятельствах была сделана фотография, в издании не уточнили.
В Telegram-канале пояснили, что на снимке представлены сотрудники правоохранительных органов Чеченской Республики, которые похитили блогера Щепихина.
Действия чеченских правоохранителей «получили широкую поддержку в обществе, еще раз показав единство чеченского народа в вопросах защиты своей чести и религиозных убеждений», говорится в посте издания.
До этого бойцы спецназа «Ахмат» осудили бизнес-тренера, похищенного в центре Москвы и обвиненного в экстремизме.
3 июня Арега Щепихина (прежняя фамилия — Оганесян) похитили у Ярославского вокзала. Несколько бородатых мужчин схватили его, протащили через весь вокзал и рамки металлоискателя и затолкали в багажник черного Mercedes со спецсигналами и номерами серии АМР.
Впоследствии власти Чечни рассказали, что это было задержание бизнес-тренера, которого в республике обвинили во множестве преступлений.
Щепихин через некоторое время нашелся. Полиция организовала проверку по факту похищения и задержала шесть участников событий. Их доставили в отделение МВД на станции Москва-Ярославская. В отношении самого блогера возбудили два уголовных дела.