«Он не мужчина». Бойцы «Ахмата» осудили бизнес-тренера, похищенного в центре Москвы и обвиненного в экстремизме

«Ахмат» осудил похищенного в Москве блогера Щепихина

Бойцы спецназа «Ахмат», находящиеся в зоне специальной военной операции (СВО), записали видеообращение, в котором «высказали свое мнение касательно речей и поступков» блогера, бизнес-тренера Арега Щепихина, похищенного 3 июня в Москве.

В ролике предстали шесть военных — все они, как утверждается, разной национальности. Свои лица они не скрывали. Первый из высказавшихся бойцов заявил, что Щепихин в своих записях очень сильно оскорбил чеченский народ, «проехавшись» и по религии, и по национальностям, а заодно задел родных, близких, матерей, дочерей (чьих именно, он не уточнил).

Это уже говорит о том, что он не мужчина, потому что мужчина подобные вещи себе никогда не позволит боец спецназа «Ахмат»

Военный высказался, что чувствует ненависть к этому человеку, «который вдруг решил, что он может от своего имени диктовать какие-то мысли, соображения по поводу своего народа, своей национальности, по поводу других национальностей». Он также вспомнил фразу «не существует плохих наций — есть плохие люди» и указал, что на СВО воюют представители разных национальностей: как чеченцы, так и русские, и армяне.

Другой военный заявил, что «мужчина должен отвечать за свои слова и поступки», назвав Щепихина ничтожеством и «плохим человеком». Третий, уроженец Якутии с позывным Борник, призвал к «справедливому и объективному возмездию».

Еще один боец, представившийся как чеченец с позывным Кандагар, подчеркнул, что не позволит оскорблять свой народ.

Надеюсь, что тебя сюда отправят, к нам, и мы тут поговорим, как надо, по-мужски Кандагар боец спецназа «Ахмат»

Последний спикер, которого представили как медика отряда, посчитал Щепихина недостойным своей нации, и что ему следует приехать на СВО, где его «научат, как родину любить».

Щепихина затолкали в машину несколько бородатых мужчин

Арега Щепихина (прежняя фамилия — Оганесян) похитили вечером 3 июня у Ярославского вокзала. Несколько бородатых мужчин схватили его, протащили через весь вокзал и рамки металлоискателя и затолкали в багажник черного Mercedes со спецсигналами и номерами серии АМР.

Он звал на помощь прохожих и просил вызвать полицию, но ему не помогли. Очевидцы рассказали, что похитители были вооружены.

Утром стало известно, что Щепихин на свободе. Полиция организовала проверку по факту похищения и задержала шесть участников событий. Их доставили в отделение МВД на станции Москва-Ярославская. Сообщалось, что они провели там ночь на 4 июня и вышли утром. Baza перечислила имена шести задержанных, Щепихина среди них не было. Это мужчины разного возраста — от 1980 до 1994 года рождения.

Следственный комитет по Москве вечером 4 июня возбудил уголовное дело против них, предъявив обвинения по статьям 126 («Похищение») и 286 («Превышение должностных полномочий») УК РФ.

5 июня же стало известно, что в отношении самого Щепихина возбудили два уголовных дела. Ему вменяют часть 2 статьи 280 («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности с использованием интернета») и пункт «а» части 2 статьи 282 («Возбуждение ненависти либо вражды с применением насилия или с угрозой его применения») УК РФ. Сам Щепихин находится на допросе. В ближайшее время следователи будут ходатайствовать в суде о его аресте.

В Чечне заявляли, что Щепихина задерживали, и обвинили его во множестве преступлений

При этом министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев заявил, что бизнес-тренер проверяется местным МВД по шести статьям Уголовного кодекса.

В Чечне его обвиняют по статьям «Реабилитация нацизма», «Публичные призывы к экстремистской деятельности насильственного характера», «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства», «Изнасилование» и «Оказание помощи противнику в деятельности, заведомо направленной против безопасности РФ».

Преступник Арег Щепихин, который открыто, публично и неоднократно призывал к этническим чисткам и нацизму, оскорблял религию и Бога, а также высказывал явно экстремистские взгляды и заявлял о намерении изнасиловать малолетних детей, был не похищен, а задержан сотрудниками правоохранительных органов, которые взаимодействуют с профильными ведомствами Москвы Ахмед Дудаев министр ЧР по национальной политике, внешним связям, печати и информации

Член Совета при президенте РФ по правам человека Кирилл Кабанов напомнил, что «беззакония в России быть не может, кем бы оно не реализовывалось». А другой член СПЧ Ева Меркачева указала, что даже если Арег Щепихин был задержан, а не похищен, чеченские правоохранители должны были оповестить местных и действовать по инструкции, чего сделано не было.