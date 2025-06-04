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15:34, 4 июня 2025РоссияЭксклюзив

В СПЧ фразой о едином законе отреагировали на похищение бизнес-тренера

Член СПЧ Кабанов напомнил о едином для всех в РФ законе после похищения Щепихина
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Кирилл Кабанов

Кирилл Кабанов. Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Похищение блогера Арега Щепихина у Ярославского вокзала в Москве не укрепляет государственную власть, считает член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру». Он подчеркнул, что беззакония в России быть не может.

«В России есть единый закон, который описывает любые действия, в том числе правоохранительных органов. Беззакония в России быть не может, кем бы оно не реализовывалось. Это очень плохая тенденция (…) Закон у нас существует для того, чтобы уравнять некие проблемные места, в том числе связанные с определенными религиозными, национальными особенностями», — сказал Кабанов.

По его мнению, подобные действия не укрепляют государственную власть. Кабанов выразил мнение, что этой ситуации можно было бы избежать, если бы в нужный момент было возбуждено уголовное дело в отношении блогера.

Вечером 3 июня неизвестные на Ярославском вокзале в Москве схватили блогера Арега Щепихина. Они затолкали его в багажник черного Mercedes со спецсигналами и номерами серии АМР и увезли в неизвестном направлении. Сам блогер ранее был известен неоднократными оскорблениями мусульман в социальных сетях.

Как сообщали в МВД России, вечером 3 июня столичные полицейские задержали шесть участников событий на Ярославском вокзале. Они были доставлены в ЛУ МВД России на станции Москва-Ярославская.

Министр Чеченской Республики (ЧР) по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев, со своей стороны, заявлял, что блогер Арег Щепихин, о похищении которого сообщалось 3 июня, задержан и проверяется Министерством внутренних дел (МВД) ЧР по шести статьям Уголовного кодекса (УК) РФ.

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