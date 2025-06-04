«Костюмы, бороды, машина с мигалкой и багажник». Как в России отреагировали на похищение бизнес-тренера в центре Москвы?

В России призвали дать правовую оценку похищению бизнес-тренера в центре Москвы

Вечером 3 июня неизвестные бородатые мужчины схватили бизнес-тренера Арега Щепихина на Ярославском вокзале в Москве, протащили его через все здание и рамки металлоискателя, а потом затолкали в багажник черного Mercedes со спецсигналами и номерами серии АМР и увезли в неизвестном направлении. Поводом для похищения, по предварительной версии, стали видеозаписи с оскорблениями в адрес чеченцев и мусульман.

Позже автомобиль похитителей остановила полиция. Однако самого Щепихина там уже не было, и куда он пропал — не сообщалось. На следующий день появилась информация, что Щепихина отпустили около полуночи и он находится в одном из московских хостелов. Причастных к инциденту сначала задержали, потом отпустили, затем снова задержали и снова отпустили. Они заявили, что являются сотрудниками Росгвардии. «Лента.ру» собрала комментарии правозащитников, блогеров и военкоров об этой резонансной истории.

Военкоры призвали дать оценку произошедшему

Telegram-канал «Два майора» обратил внимание на реакцию покидавших отделение полиции бородатых мужчин, которые сели в свой Mercedes. Комментируя ситуацию, авторы проекта указывают, что столь резонансное событие следовало бы прокомментировать «на самом верху».

Очень хотелось бы услышать официальные комментарии уважаемых ведомств по ситуации. Информационные проститутки, которые прилюдное засовывание того матерящегося барана в багажник назвали «задержанием», способствуют расширению проблемы утраты государства на монополию силы. Того барана тоже привлечь за разжигание. Но законными формами и методами Telegram-канал «Два майора»

Военный блогер Юрий Подоляка также возмутился действиями бородатых мужчин на Ярославском вокзале.

«Арег Щепихин, конечно, конченая мразь, которая должна сесть за оскорбление чувств верующих и оскорбление по национальному признаку на максимально возможный срок. Но согласно закону. А вот такого, как я считаю, в правовом государстве быть не должно», — написал он.

Фото: страница Арега Щепихина во Вконтакте

По информации, которую приводит Telegram-канал «МИГ России», «ситуация решается уже на "самом верху"». Вскоре после этого канал Telegram-канал Alex Parker Returns опубликовал видео, на кадрах которого видно, что автомобиль похитителей уезжает с парковки у Ярославского вокзала. Предположительно, полицейские их повторно отпустили.

Порешали и уехали. Все Telegram-канал Alex Parker Returns

В СПЧ напомнили, что похищение Щепихина — не первое в этом роде

Член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева в беседе с «Лентой.ру» заявила, что необходимо пересмотреть вопросы безопасности вокзалов. По ее словам, «получается, что любой человек, который предъявит какую-то корочку, которую легко можно напечатать, вооруженный и всем своим видом демонстрирующий что-то, может делать все, что угодно».

Говоря о непосредственных участниках инцидента, правозащитница напомнила о произошедшем два года назад похищении Седы Сулеймановой, судьба которой до сих пор неизвестна.

Когда-то говорили, что обязательно найдут Седу Сулейманову. Не нашли ни живой, ни мертвой. Хотелось бы сказать, что сейчас похищенного найдут обязательно, но боюсь говорить, шансы — 50 на 50. Если это те же люди, что похитили Седу, — еще меньше Ева Меркачева член СПЧ

Меркачева добавила, что сделает запросы в Следственный комитет (СК). «Мы можем дергать московских следователей, ведь все произошло на территории столицы. Все должно быть передано в ГСУ СК. Могут, конечно, попытаться спустить на максимально низовой уровень, передать дело транспортной полиции. Но, на мой взгляд, имеющее такой резонанс преступление должны расследовать именно в ГСУ СК», — отметила она.

В Чечне назвали критику действий бородатых мужчин на Ярославском вокзале «защитой нацизма»

Инцидент на Ярославском вокзале в Москве прокомментировал чеченский министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев. По его словам, МВД по Чечне проводит проверку в отношении Щепихина по факту публичных действий, совершенных в целях оскорбления религиозных чувств верующих, и действий, направленных на унижение достоинства группы лиц по признакам принадлежности к национальности и религии. При этом, вопреки принятому в России принципу презумпции невиновности, он до суда назвал Щепихина «преступником».

«Преступник Арег Щепихин, который открыто, публично и неоднократно призывал к этническим чисткам и нацизму, оскорблял религию и Бога, а также высказывал явно экстремистские взгляды и заявлял о намерении изнасиловать малолетних детей, был не похищен, а задержан сотрудниками правоохранительных органов, которые взаимодействуют с профильными ведомствами Москвы», — заявил он.

По его словам, с московскими правоохранителями контактировали депутаты Государственной Думы от Чечни, которые передали им информацию о совершенных Щепихиным преступлениях. Предварительно, его действия подпадают под статьи о реабилитации нацизма, о публичных призывах к экстремистской деятельности насильственного характера, о возбуждении ненависти либо вражды, а также об изнасиловании и об оказании помощи противнику в деятельности, заведомо направленной против безопасности РФ.

Оправдание действий задержанного также подпадает под несколько статей уголовного кодекса нашей страны, однако некоторые блогеры и представители желтой прессы именно этим сейчас и заняты. Особо отличились продажные [Telegram]-каналы, публикующие заказные статейки, чьи авторы называют указанного преступника «жертвой». В стране, которая проводит специальную военную операцию, борясь с нацизмом, оправдывать и защищать нацизм — двойное преступление

Ахмед Дудаев министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чеченской Республики

Профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Марат Баширов также отметил, что чеченские правоохранители имеют право возбудить уголовное дело по фактам разжигания межнациональной розни и задержать подозреваемого на основании ордера в любом месте России. Кроме того, они не должны быть в форме и могут применять силу при задержании, добавил он.

Нам может не нравиться антураж: костюмы, бороды, машина с мигалкой и багажник. Но надо сначала ставить вопросы о правомерности задержания и на каких основаниях. О соблюдении юридической процедуры и правах задержанного. Но почему-то все подхватили тему и начали писать «похищение», «бородачи», «беспредел» Марат Баширов профессор ВШЭ

Обе стороны призвали ответить по закону

Политолог Сергей Старовойтов с сожалением отмечает, что произошедшее на Ярославском вокзале уже воспринимается как «типичная московская история».

Типичная московская история — это так: тиктокер понтовался, а бородатые пранкеры его похитили. Ну, а если серьезно, то все комментарии будут очевидны, еще свежа в памяти перестрелка у Кремля — знаменитая «битва при Вайлдберриз». Выводов тогда сделано не было, а безнаказанность, как известно, приводит к таким вот показательным акциям устрашения Сергей Старовойтов политолог

В свою очередь, автор Telegram-канала «Сыны монархии» писатель Роман Антоновский отметил, что в этой истории, «по сути, нашла коса на камень».

В этой ситуации надо по закону судить обе стороны. Армянского хама Арега Щепихина — наказать за разжигание межнациональной розни. И, если подтвердиться информации о его шизанутости, — отправить принудительно подлечиться. Чеченских архаровцев — за попытку похищения человека Роман Антоновский писатель

По его словам, все россияне должны понимать, что живут в правовом государстве, «где все решается по закону и по справедливости». «Нельзя безнаказанно оскорблять людей другой веры и национальности, но нельзя и устраивать суд Линча над обидчиками по беспределу… Отличный повод раз и навсегда пресечь эту скотскую традицию, законно и справедливо наказав обе стороны конфликта», — заключил писатель.