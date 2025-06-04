В СПЧ после похищения мужчины в Москве напомнили о судьбе Седы Сулеймановой

Член СПЧ Меркачева после похищения Щепихина напомнила о судьбе Седы Сулеймановой

Член Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева, комментируя похищение бизнес-тренера Арега Щепихина, напомнила о судьбе похищенной чеченки Седы Сулеймановой. О происшествии она высказалась в разговоре с «Лентой.ру»

«Когда-то говорили, что обязательно найдут Седу Сулейманову. Не нашли ни живой, ни мертвой. Хотелось бы сказать, что сейчас похищенного найдут обязательно, но боюсь говорить. Шансы — 50 на 50. Если это те же люди, что похитили Седу — еще меньше», — сказала правозащитница.

Кто такая Седа Сулейманова? Седа Сулейманова в 2022 году уехала из Чечни после ссоры с семьей, которая пыталась насильно выдать ее замуж. Девушка устроилась на работу в Санкт-Петербурге и начала строить отношения с молодым человеком. Однако летом 2023-го ее обвинили в краже украшений у родни и увезли в Чечню. После этого она бесследно исчезла.

Она пообещала сделать запросы в Следственный комитет (СК) и выразила опасение, что дело могут спустить на самый низовой уровень, передав транспортной полиции.

«На мой взгляд, имеющее такой резонанс преступление должны расследовать именно в ГСУ СК, — подчеркнула Меркачева. — Эта история также показала, что нам необходим пересмотр системы безопасности вокзалов. Получается, что любой человек, который предъявит какую-то корочку, которую легко можно напечатать, вооруженный, может делать все, что угодно. При этом на вокзалах должен контролироваться каждый миллиметр, ведь мы понимаем, что именно такие места традиционно становятся целями террористов».

Похищение произошло вечером 3 июня с Ярославского вокзала в Москве. Щепихина протащили по всему вокзалу, а потом затолкали в багажник черного Mercedes со спецсигналами и номерами серии АМР и увезли в неизвестном направлении. Позже автомобиль удалось задержать в районе Киевского шоссе. В салоне был водитель и два пассажира. Бизнес-тренера там не было.