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10:56, 4 июня 2025РоссияЭксклюзив

В СПЧ после похищения мужчины в Москве напомнили о судьбе Седы Сулеймановой

Член СПЧ Меркачева после похищения Щепихина напомнила о судьбе Седы Сулеймановой
Наталия Белова
Наталия Белова (Корреспондент отдела оперативной информации)
Ева Меркачева

Ева Меркачева. Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Член Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева, комментируя похищение бизнес-тренера Арега Щепихина, напомнила о судьбе похищенной чеченки Седы Сулеймановой. О происшествии она высказалась в разговоре с «Лентой.ру»

«Когда-то говорили, что обязательно найдут Седу Сулейманову. Не нашли ни живой, ни мертвой. Хотелось бы сказать, что сейчас похищенного найдут обязательно, но боюсь говорить. Шансы — 50 на 50. Если это те же люди, что похитили Седу — еще меньше», — сказала правозащитница.

Кто такая Седа Сулейманова?

Седа Сулейманова в 2022 году уехала из Чечни после ссоры с семьей, которая пыталась насильно выдать ее замуж. Девушка устроилась на работу в Санкт-Петербурге и начала строить отношения с молодым человеком. Однако летом 2023-го ее обвинили в краже украшений у родни и увезли в Чечню. После этого она бесследно исчезла.

Она пообещала сделать запросы в Следственный комитет (СК) и выразила опасение, что дело могут спустить на самый низовой уровень, передав транспортной полиции.

«На мой взгляд, имеющее такой резонанс преступление должны расследовать именно в ГСУ СК, — подчеркнула Меркачева. — Эта история также показала, что нам необходим пересмотр системы безопасности вокзалов. Получается, что любой человек, который предъявит какую-то корочку, которую легко можно напечатать, вооруженный, может делать все, что угодно. При этом на вокзалах должен контролироваться каждый миллиметр, ведь мы понимаем, что именно такие места традиционно становятся целями террористов».

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Похищение произошло вечером 3 июня с Ярославского вокзала в Москве. Щепихина протащили по всему вокзалу, а потом затолкали в багажник черного Mercedes со спецсигналами и номерами серии АМР и увезли в неизвестном направлении. Позже автомобиль удалось задержать в районе Киевского шоссе. В салоне был водитель и два пассажира. Бизнес-тренера там не было.

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